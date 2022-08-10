***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06/04/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Ağustos 2022 tarihinde Şirket'imizin ulusal para birimi cinsinden uzun vadeli kredi derecelendirme notunu iki kademe birden arttırarak (upgrade) A-(tur) olarak revize etmiş, görünümünü ise "Durağan" olarak teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054228BIST