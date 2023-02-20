***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 17 Şubat 2023 tarihinde Şirket'imizin ulusal para birimi cinsinden uzun vadeli kredi derecelendirme notunuA-(tur)olarak, görünümünü iseDurağanolarak teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115288BIST