***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
20.02.2023 18:14
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 17 Şubat 2023 tarihinde Şirket'imizin ulusal para birimi cinsinden uzun vadeli kredi derecelendirme notunu
A-
(tur)
olarak, görünümünü ise
"
Durağan
"
olarak teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115288
BIST
18:055.149
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 122,10
|Açılış
|: 5.052
|
|Önceki Kapanış
|: 5.027
|
5.173
En Düşük
5.014
18:0518,8665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 19,1730
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1350
|
18,9079
En Düşük
18,8103
18:0520,1636
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0102
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4400
|
20,2059
En Düşük
20,0600
18:051.116,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,64
|Açılış
|: 1.116,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,06
|
1.120,85
En Düşük
1.113,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YKSLN
|11,99
|36.483.726
|% 10,00
|
|PCILT
|23,76
|19.408.354
|% 10,00
|
|ODAS
|7,48
|544.578.492
|% 10,00
|
|CIMSA
|144,10
|783.869.171
|% 10,00
|
|CMBTN
|741,70
|38.955.840
|% 10,00
|
|ONCSM
|76,30
|56.350.536
|% -9,06
|
|BRKO
|4,86
|6.166.355
|% -7,25
|
|BVSAN
|37,90
|697.409.400
|% -7,20
|
|IHAAS
|125,30
|47.459.677
|% -6,49
|
|KUVVA
|41,88
|894.781
|% -4,82
|
|EREGL
|49,32
|11.554.631.541
|% 9,26
|
|SISE
|47,50
|5.377.532.537
|% 5,79
|
|KRDMD
|22,80
|4.632.155.939
|% 9,93
|
|THYAO
|141,30
|4.261.091.703
|% 0,00
|
|TUPRS
|616,30
|3.532.179.590
|% -1,23
|
|EKGYO
|8,12
|2.655.003.645
|% 9,88
|
|EREGL
|49,32
|11.554.631.541
|% 9,26
|
|KRDMD
|22,80
|4.632.155.939
|% 9,93
|
|PETKM
|16,70
|2.559.109.629
|% 8,44
|
|AKBNK
|15,99
|2.403.492.755
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8602
|18,8667
|% 0,02
|
|Euro
|20,1528
|20,1581
|% -0,08
|
|Sterlin
|22,6290
|22,7425
|% -0,09
|
|Frank
|20,3500
|20,4726
|% 0,15
|
|Riyal
|5,0128
|5,0379
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-0,57
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.117
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|7.604
|7.719
|37,00
|
|Tam
|7.619
|7.678
|22,00
|
|Yarım
|3.722
|3.757
|11,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.879
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,81
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,21
|13,22
|0,01
|
|B. Petrol
|83,95
|83,95
|0,95
|
Seans Raporu
18:05
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17:59OZKGY
Yüzde 6.50 oranında artışla 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 298, 797 adet işlem
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17:59OZKGY
Yüzde 6.50 oranında artışla 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 298, 797 adet işlem
-
17:57KORDS
Yüzde 6.95 oranında artışla 76.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 422, 484 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 5, 146 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 36 üstünde . İşlem hacmi 69, 002.00 milyon TL de
-
17:56CANTE
Yüzde 6.42 oranında artışla 65.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 031, 551 adet işlem