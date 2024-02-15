***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Şubat 2024 tarihinde Şirket'imizin mevcut ulusal kredi derecelendirme notunu A- (tur) olarak teyit ederken, uluslarararası uzun vade yabancı para kredi derecelendirme görünümünü "Negatif"ten "Durağan'a " revize etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249881BIST