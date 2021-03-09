***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2021 16:49
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerinden Türker Tekten'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Esra Soydan'ın atanmasına karar verilmiştir.
Şirketimizin 14.06.2012 tarih ve 22 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Denetim Komitesine aynı Yönetim Kurulu kararı ile Denetim Kurulu üyesi olarak atanan ve 08.11.2019 tarih ve 42 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Denetim Komitesi Başkanı olarak görev yapan Türker Tekten'in bu görevden istifasının kabulüne ve yerine Esra Soydan'ın Denetim Komitesi Başkanı olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916522
BIST
17:251.551
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
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|Açılış
|: 1.542
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|: 7,6300
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|Önceki Kapanış
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422,59
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:22
|SASA
|42,24
|894.925.896
|% 10,00
|
|TRILC
|13,31
|6.813.389
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|889.406
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.945.355
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.542.524
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,50
|154.508.279
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|9.665.132
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.252.001
|% -10,00
|
|VAKFN
|20,16
|4.889.043
|% -10,00
|
|NIBAS
|28,06
|67.594.451
|% -9,01
|
|GARAN
|9,02
|2.016.275.664
|% 0,22
|
|THYAO
|14,94
|1.596.756.908
|% 1,98
|
|PETKM
|6,22
|1.289.783.386
|% -0,16
|
|SISE
|7,66
|928.153.108
|% 0,92
|
|SASA
|42,24
|894.925.896
|% 10,00
|
|GARAN
|9,02
|2.016.275.664
|% 0,22
|
|PETKM
|6,22
|1.289.783.386
|% -0,16
|
|EKGYO
|2,39
|435.148.301
|% 0,84
|
|SISE
|7,66
|928.153.108
|% 0,92
|
|KRDMD
|7,36
|865.531.598
|% 1,38
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6026
|7,6078
|% -1,87
|
|Euro
|9,0526
|9,0613
|% -1,46
|
|Sterlin
|10,5576
|10,6105
|% -1,00
|
|Frank
|8,1506
|8,1997
|% -1,01
|
|Riyal
|2,0266
|2,0368
|% -1,46
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.715
|1.716
|34,92
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|Altın Gr.
|422
|422
|3,69
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.791
|2.863
|28,66
|
|Yarım
|1.349
|1.385
|13,86
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|Çeyrek
|677
|692
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,91
|0,78
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,11
|
|B. Petrol
|68,46
|68,46
|0,22
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Seans Raporu
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