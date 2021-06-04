***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.06.2021 12:33
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı ve Tam Finans Faktoring A.Ş.'nin Şirket Ana Sözleşmesinin 15. Maddesi hükmü ile 31/05/2021 tarih ve 17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde toplam 238.000.000.-TL tutara kadar vadeli borçlanma araçlarının ihraç edilmesine, TL cinsinden çıkartılacak borçlanma araçlarının yurtiçinde ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış sureti ile satılmasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940076
BIST
14:001.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,11
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.433
En Düşük
1.427
14:008,6884
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0141
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6817
14:0010,5297
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0403
|Açılış
|: 10,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5204
14:00522,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,81
|Açılış
|: 522,63
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler14:00
|DOBUR
|13,90
|2.461.699
|% 9,97
|
|EPLAS
|32,84
|10.035.058
|% 8,17
|
|MMCAS
|7,50
|3.307.388
|% 7,91
|
|BOBET
|4,14
|324.873.175
|% 7,53
|
|FRIGO
|22,62
|27.336.874
|% 7,10
|
|MERIT
|216,00
|1.166.239
|% -10,00
|
|ISKUR
|289.500,00
|289.500
|% -9,75
|
|KARSN
|3,83
|411.968.142
|% -9,03
|
|DIRIT
|6,01
|116.898
|% -8,94
|
|PKENT
|2.725,10
|2.660.777
|% -8,86
|
|THYAO
|13,90
|411.969.329
|% -0,64
|
|KARSN
|3,83
|411.968.142
|% -9,03
|
|PETKM
|6,35
|386.040.713
|% 0,47
|
|KOZAA
|16,46
|376.954.504
|% 5,18
|
|KOZAL
|120,90
|373.093.288
|% 1,51
|
|KARSN
|3,83
|411.968.142
|% -9,03
|
|BOBET
|4,14
|324.873.175
|% 7,53
|
|PETKM
|6,35
|386.040.713
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,19
|131.398.039
|% -0,45
|
|GARAN
|8,05
|357.454.805
|% 0,12
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6867
|8,6884
|% -0,16
|
|Euro
|10,5214
|10,5297
|% -0,38
|
|Sterlin
|12,2319
|12,2932
|% -0,05
|
|Frank
|9,5673
|9,6249
|% -0,27
|
|Riyal
|2,3099
|2,3215
|% -0,16
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|-1,85
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.506
|-17,00
|
|Tam
|3.437
|3.523
|-19,23
|
|Yarım
|1.661
|1.704
|-9,30
|
|Çeyrek
|833
|852
|-4,65
|
|Gümüş.Ons
|27,24
|27,27
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,48
|71,48
|0,17
|