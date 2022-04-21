***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerinden Ivane Gulmagarashvili 'nin istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Ali Fuat Erbil' in atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022742BIST