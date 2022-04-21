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***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.04.2022 17:55
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerinden  Ivane Gulmagarashvili 'nin istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere  Ali Fuat Erbil' in atanmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022742


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