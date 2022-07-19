***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.07.2022 13:01
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kunter Kutluay' ın görevinden ayrılması sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Serdar Şahin' in seçilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046319
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BIST En Aktif Hisseler12:51
|KLRHO
|12,55
|13.454.801
|% 9,99
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|IMASM
|63,35
|9.809.495
|% 9,98
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|DESPC
|11,81
|7.349.328
|% 9,96
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|RTALB
|10,16
|120.144.358
|% 9,96
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|GLRYH
|3,84
|58.709.790
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|ATSYH
|46,50
|341.264
|% -5,06
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|RODRG
|21,00
|28.371
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|PENTA
|410,80
|25.017.086
|% -3,57
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|LIDFA
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|19.811.462
|% -3,35
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|KRGYO
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|% -2,91
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|THYAO
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|1.970.914.044
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|EKGYO
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|866.243.122
|% 5,05
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|SISE
|20,80
|746.895.236
|% 0,68
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|YKBNK
|4,47
|510.075.644
|% 1,82
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|ODAS
|3,56
|496.144.547
|% 2,01
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|EKGYO
|3,12
|866.243.122
|% 5,05
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|ODAS
|3,56
|496.144.547
|% 2,01
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|YKBNK
|4,47
|510.075.644
|% 1,82
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|ZOREN
|1,96
|88.108.769
|% 0,51
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|THYAO
|50,25
|1.970.914.044
|% 0,54
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|Alış
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|Dolar
|17,5685
|17,5771
|% 0,83
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|Euro
|18,0298
|18,0436
|% 1,86
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|Sterlin
|21,0625
|21,1681
|% 1,23
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|Frank
|18,0629
|18,1717
|% 1,51
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|Riyal
|4,6658
|4,6892
|% 0,62
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.713
|1.714
|4,26
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|Altın Gr.
|968
|968
|8,21
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|Cumhuriyet
|6.517
|6.615
|2,00
|
|Tam
|6.545
|6.611
|-13,00
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|Yarım
|3.189
|3.231
|-2,00
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|Çeyrek
|1.599
|1.616
|0,00
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|Gümüş.Ons
|18,85
|18,89
|0,17
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|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|0,14
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|B. Petrol
|105
|105
|-0,79
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