***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nca, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kunter Kutluay' ın görevinden ayrılması sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Serdar Şahin' in seçilmesine karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046319BIST