***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar9 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulumuzda alınan kararla Hüseyin Hüsnü Okvuran'nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 29.03.2023 tarih 9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Cansu Kuş'un atanmasına ve buna ilişkin Yönetim Kurulu Kararının onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149480BIST