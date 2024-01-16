***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.01.2024 15:51
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Tam Finans Faktoring A.Ş.'nin %100 ortağı olan Vector Yatırım Holding A.Ş.'nin hisselerinin tamamının Hollanda menşeili MNT Investments B.V. tarafından devralınmasına ilişkin Hisse Satış Sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu işlemin tamamlanması Rekabet Kurumu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu onaylarının alınması gibi mutat şartları gerçekleştirmesine bağlıdır. İşlemle ilgili gelişmeler bu şekilde kamuya duyurulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240845
BIST
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17:288.025
En Düşük
|Değişim
|: -0,23%
|| -18,71
|Açılış
|: 8.063
|
|Önceki Kapanış
|: 8.044
|
7.995
En Yüksek
8.090
17:2830,1067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0435
|Açılış
|: 30,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1100
|
30,3207
En Düşük
29,9740
17:2832,7811
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,1867
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,4453
En Düşük
32,6927
17:281.976,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -10,92
|Açılış
|: 1.976,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.987,80
|
1.997,97
En Düşük
1.966,35
BIST En Aktif Hisseler17:28
|CATES
|63,25
|1.362.622.025
|% 10,00
|
|KBORU
|77,55
|838.423.953
|% 10,00
|
|SAMAT
|56,10
|289.309.802
|% 10,00
|
|SAFKR
|39,62
|41.540.639
|% 9,99
|
|KAPLM
|99,10
|25.853.192
|% 9,99
|
|ISBTR
|481.005,00
|2.886.030
|% -10,00
|
|EMNIS
|79,75
|1.455.380
|% -9,99
|
|UZERB
|163,30
|1.243.563
|% -7,16
|
|AYES
|28,12
|931.478
|% -6,27
|
|OTTO
|305,00
|613.191
|% -6,01
|
|THYAO
|250,00
|5.707.430.049
|% -1,28
|
|ISCTR
|25,28
|3.896.027.989
|% 0,32
|
|AKBNK
|41,70
|3.401.092.094
|% -3,43
|
|EREGL
|44,42
|3.205.415.960
|% 0,82
|
|TUPRS
|143,20
|3.057.590.693
|% 1,63
|
|EKGYO
|8,39
|1.303.795.534
|% 1,45
|
|ISCTR
|25,28
|3.896.027.989
|% 0,32
|
|SKBNK
|5,15
|701.995.544
|% 6,19
|
|ODAS
|8,47
|1.173.296.005
|% 0,36
|
|YKBNK
|22,26
|2.930.106.964
|% -0,71
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1021
|30,1067
|% 0,14
|
|Euro
|32,7654
|32,7811
|% -0,57
|
|Sterlin
|37,9912
|38,1818
|% -0,40
|
|Frank
|34,8612
|35,0712
|% -0,32
|
|Riyal
|8,0024
|8,0425
|% 0,14
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,00
|23,03
|% 0,66
|
|Platin
|900,84
|906,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|941,37
|943,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,96
|78,96
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,12
|2.038,47
|% 0,66
|
Seans Raporu
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