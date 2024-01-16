***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Tam Finans Faktoring A.Ş.'nin %100 ortağı olan Vector Yatırım Holding A.Ş.'nin hisselerinin tamamının Hollanda menşeili MNT Investments B.V. tarafından devralınmasına ilişkin Hisse Satış Sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu işlemin tamamlanması Rekabet Kurumu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu onaylarının alınması gibi mutat şartları gerçekleştirmesine bağlıdır. İşlemle ilgili gelişmeler bu şekilde kamuya duyurulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240845BIST