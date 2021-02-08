***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TAM Finans Faktoring A.Ş. Borçlanma Aracı Satışının Tamamlanması hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 15.06.2021Vade (Gün Sayısı) 127Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,50Satış Şekli Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTAMF62125Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 05.02.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 08.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 08.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.000.000Kupon Sayısı 0Ek Açıklamalar30.06.2020 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'nın 28.07.2020 tarihli ve 48/955 sayılı kararı ile onaylanan 276.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 127 gün vadeli 28.000.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 08.02.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 08.02.2021'dir. Bono kuponsuz, iskontolu olup ISIN kodu TRFTAMF62125, itfa tarihi 15.06.2021, basit faiz oranı %21,50 olarak belirlenmiştir. İhraca Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. * 100 TL İtibari değerli beher finansman bonosunun satış fiyatı 93,040 TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908296BIST