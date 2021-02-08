***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.02.2021 17:38
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TAM Finans Faktoring A.Ş. Borçlanma Aracı Satışının Tamamlanması hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 127
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,50
Satış Şekli Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTAMF62125
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 05.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 08.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
30.06.2020 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'nın 28.07.2020 tarihli ve 48/955 sayılı kararı ile onaylanan 276.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 127 gün vadeli 28.000.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 08.02.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 08.02.2021'dir. Bono kuponsuz, iskontolu olup ISIN kodu TRFTAMF62125, itfa tarihi 15.06.2021, basit faiz oranı %21,50 olarak belirlenmiştir. İhraca Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. * 100 TL İtibari değerli beher finansman bonosunun satış fiyatı 93,040 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908296
BIST