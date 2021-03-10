***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TAM Finans Faktoring A.Ş. Borçlanma Aracı Satışının Tamamlanması hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 172.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 01.07.2021Vade (Gün Sayısı) 113Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,25Satış Şekli Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTAMF72116Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 09.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 09.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 10.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 57.000.000Kupon Sayısı 0Ek Açıklamalar27.01.2021 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'nın 04.03.2021 tarihli ve 12/318 sayılı kararı ile onaylanan 172.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 113 gün vadeli 57.000.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 10.03.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 10.03.2021'dir. Bono kuponsuz, iskontolu olup ISIN kodu TRFTAMF72116, itfa tarihi 01.07.2021, basit faiz oranı %21,25 olarak belirlenmiştir. İhraca Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. * 100 TL İtibari değerli beher finansman bonosunun satış fiyatı 93,827 TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916919BIST