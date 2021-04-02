***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.04.2021 14:49
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 02.04.2021 Vadeli Borçlanma Aracının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 276.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 114
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20.0
Satış Şekli Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTAMF42119
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 08.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 09.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 47.200.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.04.2021
Kayıt Tarihi 01.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.04.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 47.200.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizce ihraç edilen 114 gün vadeli TRFTAMF42119 tanımlı borçlanma aracının 02.04.2021 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Ek Açıklamalar
30.06.2020 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'nın 28.07.2020 tarihli ve 48/955 sayılı kararı ile onaylanan 276.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 114 gün vadeli 47.200.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 09.12.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 09.12.2020'dir. Bono kuponsuz, iskontolu olup ISIN kodu TRFTAMF42119, itfa tarihi 02.04.2021, basit faiz oranı %20,00 olarak belirlenmiştir. İhraca Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. * 100 TL İtibari değerli beher finansman bonosunun satış fiyatı 94,121 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922823
BIST