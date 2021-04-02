***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 02.04.2021 Vadeli Borçlanma Aracının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 276.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 02.04.2021Vade (Gün Sayısı) 114Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20.0Satış Şekli Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTAMF42119Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 08.12.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 09.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 09.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 47.200.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.04.2021Kayıt Tarihi 01.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.04.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 47.200.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimizce ihraç edilen 114 gün vadeli TRFTAMF42119 tanımlı borçlanma aracının 02.04.2021 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.Ek Açıklamalar30.06.2020 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'nın 28.07.2020 tarihli ve 48/955 sayılı kararı ile onaylanan 276.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 114 gün vadeli 47.200.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 09.12.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 09.12.2020'dir. Bono kuponsuz, iskontolu olup ISIN kodu TRFTAMF42119, itfa tarihi 02.04.2021, basit faiz oranı %20,00 olarak belirlenmiştir. İhraca Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. * 100 TL İtibari değerli beher finansman bonosunun satış fiyatı 94,121 TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922823BIST