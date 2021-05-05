***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 05.05.2021 Vadeli Borçlanma Aracının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 276.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 05.05.2021Vade (Gün Sayısı) 105Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,25Satış Şekli Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTAMF52118Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 19.01.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 20.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 20.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 45.700.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 05.05.2021Kayıt Tarihi 04.05.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.05.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 45.700.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimizce ihraç edilen 105 gün vadeli TRFTAMF52118 tanımlı borçlanma aracının 05.05.2021 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.Ek Açıklamalar30.06.2020 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'nın 28.07.2020 tarihli ve 48/955 sayılı kararı ile onaylanan 276.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 105 gün vadeli 45.700.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 20.01.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 20.01.2021'dir. Bono kuponsuz, iskontolu olup ISIN kodu TRFTAMF52118, itfa tarihi 5.05.2021, basit faiz oranı %21,25 olarak belirlenmiştir. İhraca Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. * 100 TL İtibari değerli beher finansman bonosunun satış fiyatı 94,239 TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934671BIST