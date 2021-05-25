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***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.05.2021 17:36



***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TAM Finans Faktoring A.Ş. Borçlanma Aracı Satışının Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 100
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.03.2021
Satışa Başlanma Tarihi 24.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi 25.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
27.01.2021 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'nın 04.03.2021 tarihli ve 12/318 sayılı kararı ile onaylanan 219.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 100 gün vadeli 50.000.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 25.05.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 25.05.2021'dir. Bono kuponsuz, iskontolu olup ISIN kodu TRFTAMF92114, itfa tarihi 02.09.2021, basit faiz oranı %22,00 olarak belirlenmiştir. İhraca Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. * 100 TL İtibari değerli beher finansman bonosunun satış fiyatı 94,315 TL'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937947


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BURVA 28,88 27.362.403 % 9,98  
ESCOM 6,51 30.069.020 % 9,97  
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Cumhuriyet 3.394 3.445 42,00  
Tam 3.378 3.465 45,61  
Yarım 1.633 1.676 22,06  
Çeyrek 819 838 11,03  
Gümüş.Ons 27,94 27,96 0,17  
Gümüş Gr. 7,61 7,61 0,12  
B. Petrol 68,50 68,50 0,11  
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