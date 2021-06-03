***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 03.06.2021 Vadeli Borçlanma Aracının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 03.06.2021Vade (Gün Sayısı) 134Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,75Satış Şekli Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışAracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 19.01.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 20.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 20.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 56.800.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 03.06.2021Kayıt Tarihi 02.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.06.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 56.800.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimizce ihraç edilen 134 gün vadeli TRFTAMF62117 tanımlı borçlanma aracının 03.06.2021 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.Ek Açıklamalar30.06.2020 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'nın 28.07.2020 tarihli ve 48/955 sayılı kararı ile onaylanan 276.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 134 gün vadeli 56.800.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 20.01.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 20.01.2021'dir. Bono kuponsuz, iskontolu olup ISIN kodu TRFTAMF62117, itfa tarihi 3.06.2021, basit faiz oranı %21,75 olarak belirlenmiştir. İhraca Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. * 100 TL İtibari değerli beher finansman bonosunun satış fiyatı 92,606 TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939815BIST