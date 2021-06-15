***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.06.2021 15:18
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 15.06.2021 Vadeli Borçlanma Aracının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatır
15:281.442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -11,85
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.432
15:288,5611
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0919
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5909
En Düşük
8,4510
15:2810,3709
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1036
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4215
En Düşük
10,2523
15:28512,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,87
|Açılış
|: 512,31
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler15:26
|MRSHL
|277,20
|4.855.571
|% 10,00
|
|UZERB
|41,80
|397.115
|% 10,00
|
|TUREX
|10,21
|84.031.913
|% 9,90
|
|EMNIS
|23,58
|1.200.380
|% 9,67
|
|EUKYO
|7,05
|6.228.177
|% 9,64
|
|TKURU
|127,80
|1.537.982
|% -10,00
|
|KLNMA
|20,14
|184.028
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.010.573
|% -9,92
|
|YESIL
|2,57
|3.483.686
|% -9,82
|
|DENGE
|3,85
|406.906
|% -8,55
|
|EKGYO
|2,24
|989.342.873
|% 2,75
|
|THYAO
|14,53
|860.056.727
|% -0,62
|
|KRDMD
|7,48
|621.992.434
|% -2,09
|
|GARAN
|8,38
|607.046.724
|% 0,24
|
|KOZAL
|124,10
|431.610.386
|% 0,73
|
|EKGYO
|2,24
|989.342.873
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,24
|306.030.984
|% -0,44
|
|IHLGM
|1,24
|117.434.417
|% 2,48
|
|GSRAY
|3,81
|369.195.886
|% -3,79
|
|KRDMD
|7,48
|621.992.434
|% -2,09
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5503
|8,5543
|% 1,00
|
|Euro
|10,3572
|10,3647
|% 0,95
|
|Sterlin
|11,9866
|12,0467
|% 0,64
|
|Frank
|9,4663
|9,5234
|% 0,95
|
|Riyal
|2,2734
|2,2848
|% 0,97
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|512
|512
|4,11
|
|Cumhuriyet
|3.397
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.372
|3.459
|55,31
|
|Yarım
|1.630
|1.673
|26,75
|
|Çeyrek
|818
|837
|13,38
|