***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.07.2021 15:41
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 01.07.2021 Vadeli Borçlanma Aracının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Şirket'imiz 02.04.2021 tarihinde itfa olan finansman bonomuzun itfası ile bilgileri SPK'ya iletmiş olup , 47.000.000 TL ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin onaylanmasını talep etmiştir ve Kurul kararı çerçevesinde verilen onay doğrultusundaki ek ihraç belgesi de eklenmiştir. Dolayısıyla, ihraç tavanımız 219.000.000 TL olmuştur.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 219.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 113
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,25
Satış Şekli Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTAMF72116
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 09.03.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 10.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 57.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 01.07.2021
Kayıt Tarihi 30.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.07.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 57.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizce ihraç edilen 113 gün vadeli TRFTAMF72116 tanımlı borçlanma aracının 01.07.2021 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Ek Açıklamalar
27.01.2021 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'nın 04.03.2021 tarihli ve 12/318 sayılı kararı ile onaylanan 172.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 113 gün vadeli 57.000.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 10.03.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 10.03.2021'dir. Bono kuponsuz, iskontolu olup ISIN kodu TRFTAMF72116, itfa tarihi 01.07.2021, basit faiz oranı %21,25 olarak belirlenmiştir. İhraca Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. * 100 TL İtibari değerli beher finansman bonosunun satış fiyatı 93,827 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945454
BIST