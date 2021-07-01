***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 01.07.2021 Vadeli Borçlanma Aracının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Şirket'imiz 02.04.2021 tarihinde itfa olan finansman bonomuzun itfası ile bilgileri SPK'ya iletmiş olup , 47.000.000 TL ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin onaylanmasını talep etmiştir ve Kurul kararı çerçevesinde verilen onay doğrultusundaki ek ihraç belgesi de eklenmiştir. Dolayısıyla, ihraç tavanımız 219.000.000 TL olmuştur.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 219.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 01.07.2021Vade (Gün Sayısı) 113Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,25Satış Şekli Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTAMF72116Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 09.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 09.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 10.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 57.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 01.07.2021Kayıt Tarihi 30.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.07.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 57.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimizce ihraç edilen 113 gün vadeli TRFTAMF72116 tanımlı borçlanma aracının 01.07.2021 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.Ek Açıklamalar27.01.2021 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'nın 04.03.2021 tarihli ve 12/318 sayılı kararı ile onaylanan 172.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 113 gün vadeli 57.000.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 10.03.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 10.03.2021'dir. Bono kuponsuz, iskontolu olup ISIN kodu TRFTAMF72116, itfa tarihi 01.07.2021, basit faiz oranı %21,25 olarak belirlenmiştir. İhraca Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. * 100 TL İtibari değerli beher finansman bonosunun satış fiyatı 93,827 TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945454BIST