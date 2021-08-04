***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 04.08.2021 Vadeli Borçlanma Aracının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Şirket'imiz 02.04.2021 tarihinde itfa olan finansman bonomuzun itfası ile bilgileri SPK'ya iletmiş olup , 47.000.000 TL ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin onaylanmasını talep etmiştir ve Kurul kararı çerçevesinde verilen onay doğrultusundaki ek ihraç belgesi de eklenmiştir. Dolayısıyla, ihraç tavanımız 219.000.000 TL olmuştur.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 219.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 04.08.2021Vade (Gün Sayısı) 124Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTAMF82115Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.03.2021Satışa Başlanma Tarihi 01.04.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 01.04.2021Vade Başlangıç Tarihi 02.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 49.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.08.2021Kayıt Tarihi 03.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.08.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 49.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimizce ihraç edilen 124 gün vadeli TRFTAMF82115 tanımlı borçlanma aracının 04.08.2021 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.Ek Açıklamalar27.01.2021 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'nın 04.03.2021 tarihli ve 12/318 sayılı kararı ile onaylanan 172.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 124 gün vadeli 49.000.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 02.04.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 02.04.2021'dir. Bono kuponsuz, iskontolu olup ISIN kodu TRFTAMF82115, itfa tarihi 04.08.2021, basit faiz oranı %22,50 olarak belirlenmiştir. İhraca Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. * 100 TL İtibari değerli beher finansman bonosunun satış fiyatı 92,899 TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954643BIST