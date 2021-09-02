***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TAM Finans Faktoring A.Ş. Borçlanma Aracı Satışının Tamamlanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.05.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 03.03.2022Vade (Gün Sayısı) 182Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,25Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTAMF32227Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 01.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 02.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 02.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000Ek Açıklamalar31.05.2021 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'nın 01.07.2021 tarihli ve 33/1046 sayılı kararı ile onaylanan 236.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 182 gün vadeli 60.000.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 02.09.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 02.09.2021'dir. Bono kuponsuz, iskontolu olup ISIN kodu TRFTAMF32227, itfa tarihi 03.03.2022, basit faiz oranı %22,25 olarak belirlenmiştir. İhraca Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. * 100 TL İtibari değerli beher finansman bonosunun satış fiyatı 90,013 TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961502BIST