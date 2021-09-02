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***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.09.2021 17:11



***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TAM Finans Faktoring A.Ş. Borçlanma Aracı Satışının Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.05.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 182
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,25
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTAMF32227
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 01.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 02.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000

Ek Açıklamalar
31.05.2021 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'nın 01.07.2021 tarihli ve 33/1046 sayılı kararı ile onaylanan 236.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 182 gün vadeli 60.000.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 02.09.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 02.09.2021'dir. Bono kuponsuz, iskontolu olup ISIN kodu TRFTAMF32227, itfa tarihi 03.03.2022, basit faiz oranı %22,25 olarak belirlenmiştir. İhraca Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. * 100 TL İtibari değerli beher finansman bonosunun satış fiyatı 90,013 TL'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961502


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ORCAY 10,89 634.691 % 10,00  
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Altın Gr. 482 482 -1,65  
Cumhuriyet 3.197 3.245 -8,00  
Tam 3.182 3.262 -7,32  
Yarım 1.538 1.578 -3,54  
Çeyrek 771 789 -1,77  
Gümüş.Ons 23,88 23,92 -0,25  
Gümüş Gr. 6,35 6,37 -0,08  
B. Petrol 72,78 72,78 1,19  
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