***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.09.2021 17:13
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTAMF32219 ISIN kodlu finansman bonosunun 2. kupon faiz oranın açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 219.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTAMF32219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.03.2021
Satışa Başlanma Tarihi 09.03.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 10.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.200.000
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 09.06.2021 08.06.2021 09.06.2021 5,9232 23,76 25,96 900.326,4 Evet
2 08.09.2021 07.09.2021 08.09.2021 5,9721 23,95 26,2
3 08.12.2021 07.12.2021 08.12.2021
4 09.03.2022 08.03.2022 09.03.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 10.03.2021 tarihinde 15.200.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFTAMF32219 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödemesi 8.09.2021 tarihinde yapılacak olan 2.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı % 5,9721 olarak hesaplanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962299
BIST