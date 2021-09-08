***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 09.06.2021 08.06.2021 09.06.2021 5,9232 23,76 25,96 900.326,4 Evet2 08.09.2021 07.09.2021 08.09.2021 5,9721 23,95 26,2 907.759,2 Evet3 08.12.2021 07.12.2021 08.12.20214 09.03.2022 08.03.2022 09.03.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 10.03.2021 tarihinde 15.200.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFTAMF32219 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödemesi 8.06.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962771BIST