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***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.10.2021 16:08



***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TAM Finans Faktoring A.Ş. Borçlanma Aracı Satışının Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.05.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 178
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTAMF42218
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 04.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 05.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 47.300.000
Kupon Sayısı 2
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 03.01.2022 31.12.2021 03.01.2022
2 01.04.2022 31.03.2022 01.04.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
31.05.2021 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'nın 01.07.2021 tarihli ve 33/1046 sayılı kararı ile onaylanan 236.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde TRFTAMF42218 ISIN kodlu 178 gün vadeli 90 günde bir kupon ödemeli 47.300.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 5.10.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 5.10.2021, itfa tarihi 01.04.2022'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967004


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Yarım 1.590 1.631 -0,91  
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