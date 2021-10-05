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***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.10.2021 16:09



***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 05.10.2021 Vadeli Borçlanma Aracının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 112
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTAMFE2118
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 14.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 15.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 45.920.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.10.2021
Kayıt Tarihi 04.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.10.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 45.920.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizce ihraç edilen 112 gün vadeli TRFTAMFE2118 tanımlı borçlanma aracının 05.10.2021 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Ek Açıklamalar
27.01.2021 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'nın 04.03.2021 tarihli ve 12/318 sayılı kararı ile onaylanan 219.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 112 gün vadeli 45.920.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 15.06.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 15.06.2021'dir. Bono kuponsuz, iskontolu olup ISIN kodu TRFTAMFE2118, itfa tarihi 05.10.2021, basit faiz oranı %22,00 olarak belirlenmiştir. İhraca Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. * 100 TL İtibari değerli beher finansman bonosunun satış fiyatı 93,676 TL'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967005


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