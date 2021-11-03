Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.11.2021 15:39



***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 03.11.2021 Vadeli Borçlanma Aracının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.05.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 119
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.07.2021
Satışa Başlanma Tarihi 06.07.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 07.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 59.100.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.11.2021
Kayıt Tarihi 02.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.11.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 59.100.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizce ihraç edilen 119 gün vadeli TRFTAMFK2110 tanımlı borçlanma aracının 03.11.2021 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Ek Açıklamalar
31.05.2021 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'nın 01.07.2021 tarihli ve 33/1046 sayılı kararı ile onaylanan 236.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 119 gün vadeli 59.100.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 07.07.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 07.07.2021'dir. Bono kuponsuz, iskontolu olup ISIN kodu TRFTAMFK2110, itfa tarihi 03.11.2021, basit faiz oranı %22,00 olarak belirlenmiştir. İhraca Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. * 100 TL İtibari değerli beher finansman bonosunun satış fiyatı 93,307 TL'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974405


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:491.529
Değişim :  -0,26% |  -3,95
Açılış :  1.533  
Önceki Kapanış :  1.533  
En Yüksek
1.541 En Düşük
1.492
BIST En Aktif Hisseler15:49
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHAAS 5,06 27.534.521 % 10,00  
TUREX 13,35 81.155.575 % 9,97  
PRKAB 24,70 178.893.698 % 9,97  
ERBOS 135,00 304.405.038 % 9,93  
ALBRK 1,92 103.848.274 % 9,71  
daha fazla
15:49 Alış Satış %  
Dolar 9,6792 9,6821 % 0,83  
Euro 11,2114 11,2241 % 0,91  
Sterlin 13,2175 13,2838 % 1,40  
Frank 10,6016 10,6655 % 1,38  
Riyal 2,5805 2,5934 % 1,10  
daha fazla
15:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.777 -11,47  
Altın Gr. 555 555 2,54  
Cumhuriyet 3.669 3.724 38,00  
Tam 3.650 3.742 35,17  
Yarım 1.764 1.810 17,01  
Çeyrek 885 905 8,51  
Gümüş.Ons 23,41 23,44 -0,11  
Gümüş Gr. 7,32 7,33 0,06  
B. Petrol 83,06 83,06 -1,66  
Seans Raporu 15:49
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru