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***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.11.2021 18:18
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TAM Finans Faktoring A.Ş. Borçlanma Aracı Satışının Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.09.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 56
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,50
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTAMF12211
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.11.2021
Satışa Başlanma Tarihi 11.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 12.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 59.000.000

Ek Açıklamalar
29.09.2021 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'nın 04.11.2021 tarihli ve 56/1609 sayılı kararı ile onaylanan 326.500.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 56 gün vadeli 59.000.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 12.11.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 12.11.2021'dir. Bono kuponsuz, iskontolu olup ISIN kodu TRFTAMF12211, itfa tarihi 07.01.2022, basit faiz oranı %18,50 olarak belirlenmiştir. İhraca Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977480


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PRKAB 35,48 229.436.939 % 9,98  
DOBUR 112,50 47.147.288 % 9,97  
OYLUM 9,73 41.279.870 % 9,94  
HEDEF 3,55 52.996.272 % 9,91  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.863 1.863 0,04  
Altın Gr. 598 598 4,47  
Cumhuriyet 3.924 3.983 -9,00  
Tam 3.906 4.004 -7,45  
Yarım 1.888 1.937 -3,60  
Çeyrek 947 968 -1,80  
Gümüş.Ons 25,21 25,24 0,00  
Gümüş Gr. 8,09 8,10 0,07  
B. Petrol 82,38 82,38 -0,49  
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