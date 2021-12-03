Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.12.2021 15:29
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 03.12.2021 Vadeli Borçlanma Aracının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.05.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 148
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,25
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 07.07.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 08.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 34.600.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.12.2021
Kayıt Tarihi 02.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.12.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 34.600.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizce ihraç edilen 148 gün vadeli TRFTAMFA2112 tanımlı borçlanma aracının 03.12.2021 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Ek Açıklamalar
31.05.2021 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'nın 01.07.2021 tarihli ve 33/1046 sayılı kararı ile onaylanan 236.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 148 gün vadeli 34.600.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 08.07.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 08.07.2021'dir. Bono kuponsuz, iskontolu olup ISIN kodu TRFTAMFA2112, itfa tarihi 03.12.2021, basit faiz oranı %22,25 olarak belirlenmiştir. İhraca Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. * 100 TL İtibari değerli beher finansman bonosunun satış fiyatı 91,725 TL'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980893


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:461.911
Değişim :  1,67% |  31,31
Açılış :  1.897  
Önceki Kapanış :  1.880  
En Yüksek
1.913 En Düşük
1.894
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:46
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAKTK 3,74 48.249.681 % 10,00  
SELVA 11,11 34.871.090 % 10,00  
PKENT 4.478,20 22.883.350 % 10,00  
ISATR 342.861,20 342.861 % 10,00  
POLTK 409,40 7.788.898 % 9,99  
daha fazla
15:46 Alış Satış %  
Dolar 13,7450 13,7532 % 0,66  
Euro 15,5274 15,5482 % 0,25  
Sterlin 18,1805 18,2717 % 0,12  
Frank 14,8826 14,9722 % 0,45  
Riyal 3,6506 3,6689 % 0,30  
daha fazla
15:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.773 1.773 5,34  
Altın Gr. 783 783 4,05  
Cumhuriyet 5.174 5.252 94,00  
Tam 5.144 5.279 96,07  
Yarım 2.486 2.553 46,47  
Çeyrek 1.247 1.277 23,24  
Gümüş.Ons 22,39 22,41 0,01  
Gümüş Gr. 9,88 9,90 0,04  
B. Petrol 71,66 71,66 1,99  
Seans Raporu 15:46
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru