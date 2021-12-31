***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









21,12722 01.04.2022 31.03.2022 01.04.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından 5.10.2021 tarihinde 47.300.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFTAMF42218 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödemesi 3.01.2022 tarihinde yapılacak olan 1.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı % 4,8396 olarak hesaplanmıştır.Ek Açıklamalar31.05.2021 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'nın 01.07.2021 tarihli ve 33/1046 sayılı kararı ile onaylanan 236.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde TRFTAMF42218 ISIN kodlu 178 gün vadeli 90 günde bir kupon ödemeli 47.300.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 5.10.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 5.10.2021, itfa tarihi 01.04.2022'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987467BIST