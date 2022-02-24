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***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.02.2022 11:44
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 24.02.2022 Vadeli Borçlanma Aracının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.09.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 48
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 28
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTAMF22236
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.11.2021
Satışa Başlanma Tarihi 06.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 07.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.600.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.02.2022
Kayıt Tarihi 23.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.02.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.600.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizce ihraç edilen 48 gün vadeli TRFTAMF22236 tanımlı borçlanma aracının 24.02.2022 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Ek Açıklamalar
29.09.2021 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'nın 04.11.2021 tarihli ve 56/1609 sayılı kararı ile onaylanan 326.500.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 48 gün vadeli 17.600.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 07.01.2022 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 07.01.2022'dir. Bono kuponsuz, iskontolu olup ISIN kodu TRFTAMF22236, itfa tarihi 24.02.2022, basit faiz oranı %28,00 olarak belirlenmiştir. İhraca Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003995


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