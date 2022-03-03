***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TAM Finans Faktoring A.Ş. Borçlanma Aracı Satışının Tamamlanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.09.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 02.06.2022Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,75Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTAMF62224Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 02.03.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 03.03.2022Vade Başlangıç Tarihi 03.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 52.600.000Ek Açıklamalar29.09.2021 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'nın 04.11.2021 tarihli ve 56/1609 sayılı kararı ile onaylanan 326.500.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 91 gün vadeli 52.600.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 03.03.2022 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 03.03.2022'dir. Bono kuponsuz, iskontolu olup ISIN kodu TRFTAMF62224, itfa tarihi 02.06.2022, basit faiz oranı %22,75 olarak belirlenmiştir. İhraca Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006858BIST