***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.03.2022 16:43
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TAM Finans Faktoring A.Ş. Borçlanma Aracı Satışının Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.09.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,75
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTAMF62224
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 02.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 03.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 52.600.000
Ek Açıklamalar
29.09.2021 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'nın 04.11.2021 tarihli ve 56/1609 sayılı kararı ile onaylanan 326.500.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 91 gün vadeli 52.600.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 03.03.2022 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 03.03.2022'dir. Bono kuponsuz, iskontolu olup ISIN kodu TRFTAMF62224, itfa tarihi 02.06.2022, basit faiz oranı %22,75 olarak belirlenmiştir. İhraca Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006858
BIST