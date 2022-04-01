***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 01.04.2022 vadeli borçlanma aracının itfası ve 2. kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.05.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 01.04.2022Vade (Gün Sayısı) 178Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTAMF42218Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 04.10.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 05.10.2021Vade Başlangıç Tarihi 05.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 47.300.000Kupon Sayısı 2Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 03.01.2022 31.12.2021 03.01.2022 4,8396 19,6274 21,1272 2.289.130,8 Evet2 01.04.2022 31.03.2022 01.04.2022 4,2564 17,6544 18,8735 2.013.277,2 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.04.2022 31.03.2022 01.04.2022 47.300.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından 5.10.2021 tarihinde 47.300.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFTAMF42218 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ve anapara ödemesi 1.04.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.Ek Açıklamalar31.05.2021 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'nın 01.07.2021 tarihli ve 33/1046 sayılı kararı ile onaylanan 236.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde TRFTAMF42218 ISIN kodlu 178 gün vadeli 90 günde bir kupon ödemeli 47.300.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 5.10.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 5.10.2021, itfa tarihi 01.04.2022'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015059BIST