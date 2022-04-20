***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.04.2022 15:33
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 20.04.2022 Vadeli Borçlanma Aracının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.09.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 77
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTAMF42226
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 01.02.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.02.2022
Vade Başlangıç Tarihi 02.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 55.000.000
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Rating BBB(tur) 30.03.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizce ihraç edilen 77 gün vadeli TRFTAMF42226 tanımlı borçlanma aracının 20.04.2022 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Ek Açıklamalar
29.09.2021 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'nın 04.11.2021 tarihli ve 56/1609 sayılı kararı ile onaylanan 326.500.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 77 gün vadeli 55.000.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 02.02.2022 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 02.02.2022'dir. Bono kuponsuz, iskontolu olup ISIN kodu TRFTAMF42226, itfa tarihi 20.04.2022, basit faiz oranı %25,00 olarak belirlenmiştir. İhraca Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022304
BIST