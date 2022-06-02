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***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.06.2022 15:09
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 02.06.2022 Vadeli Borçlanma Aracının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.09.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTAMF62216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.11.2021
Satışa Başlanma Tarihi 23.02.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.02.2022
Vade Başlangıç Tarihi 24.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 54.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.06.2022
Kayıt Tarihi 01.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.06.2022
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Y
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BIST En Aktif Hisseler15:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAGEN 11,55 94.415.628 % 10,00  
YUNSA 31,24 26.928.998 % 10,00  
MZHLD 88,60 10.935.101 % 9,99  
EPLAS 19,06 33.140.204 % 9,98  
HEDEF 6,30 20.126.141 % 9,95  
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15:06 Alış Satış %  
Dolar 16,4656 16,4760 % 0,51  
Euro 17,6618 17,7195 % 1,28  
Sterlin 20,6221 20,7256 % 1,07  
Frank 17,0906 17,1936 % 0,83  
Riyal 4,3787 4,4006 % 0,48  
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15:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.856 1.856 9,44  
Altın Gr. 982 982 9,11  
Cumhuriyet 6.532 6.631 42,00  
Tam 6.497 6.661 40,95  
Yarım 3.140 3.222 19,80  
Çeyrek 1.575 1.611 9,91  
Gümüş.Ons 22,12 22,15 0,30  
Gümüş Gr. 11,70 11,72 0,20  
B. Petrol 113 113 -2,88  
Seans Raporu 15:06
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