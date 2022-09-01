***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.09.2022 17:14
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TAM Finans Faktoring A.Ş. Borçlanma Aracı Satışının Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.06.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 280.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 28.07.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş TAKASBANK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 7,23
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 32,31
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTAMFA2211
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 31.08.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.09.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 01.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.000.000
İhraç Fiyatı 93,257
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 01.12.2022
Kayıt Tarihi 30.11.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.12.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 125.000.000
Döviz Cinsi TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Rating A-(tur) 08.08.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
06.06.2022 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'nın 28.07.2022 tarihli ve 39/1108 sayılı kararı ile onaylanan 280.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 91 gün vadeli 125.000.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 01.09.2022 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 01.09.2022'dir. Bono kuponsuz, iskontolu olup ISIN kodu TRFTAMFA2211, itfa tarihi 01.12.2022, basit faiz oranı %29,00 olarak belirlenmiştir. İhraca Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059381
BIST