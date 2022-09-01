***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TAM Finans Faktoring A.Ş. Borçlanma Aracı Satışının Tamamlanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.06.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 280.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 28.07.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş TAKASBANKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 7,23Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 32,31Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTAMFA2211Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 31.08.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 01.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 01.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.000.000İhraç Fiyatı 93,257Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 01.12.2022Kayıt Tarihi 30.11.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.12.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 125.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Rating A-(tur) 08.08.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalar06.06.2022 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'nın 28.07.2022 tarihli ve 39/1108 sayılı kararı ile onaylanan 280.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 91 gün vadeli 125.000.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 01.09.2022 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 01.09.2022'dir. Bono kuponsuz, iskontolu olup ISIN kodu TRFTAMFA2211, itfa tarihi 01.12.2022, basit faiz oranı %29,00 olarak belirlenmiştir. İhraca Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059381BIST