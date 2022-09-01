***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.09.2022 17:18
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TAM Finans Faktoring A.Ş. Borçlanma Aracı Satışının Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.03.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 379.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 14.04.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş TAKASBANK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 127
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) telikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTAMF12310
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 31.08.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.09.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 01.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 18.500.000
İhraç Fiyatı 90,406
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.01.2023
Kayıt Tarihi 05.01.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.01.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.500.000
Döviz Cinsi TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Rating A-(tur) 08.08.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
14.03.2022 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'nın 14.04.2022 tarihli ve 18/559 sayılı kararı ile onaylanan 379.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 127 gün vadeli 18.500.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 01.09.2022 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 01.09.2022'dir. Bono kuponsuz, iskontolu olup ISIN kodu TRFTAMF12310, itfa tarihi 06.01.2023, basit faiz oranı %30,50 olarak belirlenmiştir. İhraca Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059384
BIST