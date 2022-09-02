***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 01.09.2022 Vadeli Borçlanma Aracının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.09.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 75.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Rating A-(tur) 08.08.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayırİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimizce ihraç edilen 91 gün vadeli TRFTAMF92213 tanımlı borçlanma aracının 01.09.2022 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.Ek Açıklamalar14.03.2022 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'nın 14.04.2022 tarihli ve 18/559 sayılı kararı ile onaylanan 379.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 91 gün vadeli 75.000.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 02.06.2022 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 02.06.2022'dir. Bono kuponsuz, iskontolu olup ISIN kodu TRFTAMF92213, itfa tarihi 01.09.2022, basit faiz oranı %26,00 olarak belirlenmiştir. İhraca Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059563BIST