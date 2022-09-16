***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 16.09.2022 Vadeli Borçlanma Aracının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Rating notunun güncellenmesi sebebiyle değişiklik yapılmıştır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.03.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 379.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 14.04.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş TAKASBANKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 16.09.2022Vade (Gün Sayısı) 94Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 7,4685Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 32,27Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTAMF92221Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.04.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 13.06.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 14.06.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 14.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 51.000.000İhraç Fiyatı 0,9305Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 16.09.2022Kayıt Tarihi 15.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.09.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 51.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Rating A-(tur) 08.08.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayırİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimizce ihraç edilen 94 gün vadeli TRFTAMF92221 tanımlı borçlanma aracının 16.09.2022 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.Ek Açıklamalar14.03.2022 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'nın 14.04.2022 tarihli ve 18/559 sayılı kararı ile onaylanan 379.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 94 gün vadeli 51.000.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 14.06.2022 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 14.06.2022'dir. Bono kuponsuz, iskontolu olup ISIN kodu TRFTAMF92221, itfa tarihi 16.09.2022, basit faiz oranı %29,00 olarak belirlenmiştir. İhraca AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063556BIST