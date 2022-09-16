***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TAM Finans Faktoring A.Ş. Borçlanma Aracı Satışının Tamamlanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.06.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 280.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 28.07.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 16.11.2022Vade (Gün Sayısı) 61Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 4,76Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 28,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 32,10Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTAMFK2227Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 15.09.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 15.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 16.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 54.000.000İhraç Fiyatı 0,95453Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 16.11.2022Kayıt Tarihi 15.11.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.11.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 54.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Rating A-(tur) 08.08.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalar06.06.2022 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'nın 28.07.2022 tarihli ve 39/1108 sayılı kararı ile onaylanan 280.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 61 gün vadeli 54.000.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 16.09.2022 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 16.09.2022'dir. Bono kuponsuz, iskontolu olup ISIN kodu TRFTAMFK2227, itfa tarihi 16.11.2022, basit faiz oranı %28,50 olarak belirlenmiştir. İhraca İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılık etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063646BIST