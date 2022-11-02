***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.11.2022 17:55
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 02.11.2022 Vadeli Borçlanma Aracının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni Rating notunun güncellenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.06.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 280.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 28.07.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 8,227
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 33
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 37,32
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTAMFK2219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 02.08.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.08.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 03.08.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 101.000.000
İhraç Fiyatı 0,92398
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.11.2022
Kayıt Tarihi 01.11.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.11.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 101.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Rating A-(tur) 08.08.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizce ihraç edilen 91 gün vadeli TRFTAMFK2219 tanımlı borçlanma aracının 02.11.2022 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Ek Açıklamalar
06.06.2022 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'nın 28.07.2022 tarihli ve 39/1108 sayılı kararı ile onaylanan 280.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 91 gün vadeli 101.000.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 03.08.2022 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 03.08.2022'dir. Bono kuponsuz, iskontolu olup ISIN kodu TRFTAMFK2219, itfa tarihi 02.11.2022, basit faiz oranı %33,00 olarak belirlenmiştir. İhraca Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076316
BIST