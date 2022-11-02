***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 02.11.2022 Vadeli Borçlanma Aracının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Rating notunun güncellenmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.06.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 280.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 28.07.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 02.11.2022Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 8,227Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 33Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 37,32Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTAMFK2219Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 02.08.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 03.08.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 03.08.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 101.000.000İhraç Fiyatı 0,92398Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.11.2022Kayıt Tarihi 01.11.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.11.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 101.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Rating A-(tur) 08.08.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayırİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimizce ihraç edilen 91 gün vadeli TRFTAMFK2219 tanımlı borçlanma aracının 02.11.2022 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.Ek Açıklamalar06.06.2022 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'nın 28.07.2022 tarihli ve 39/1108 sayılı kararı ile onaylanan 280.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 91 gün vadeli 101.000.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 03.08.2022 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 03.08.2022'dir. Bono kuponsuz, iskontolu olup ISIN kodu TRFTAMFK2219, itfa tarihi 02.11.2022, basit faiz oranı %33,00 olarak belirlenmiştir. İhraca Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076316BIST