***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TAM Finans Faktoring A.Ş. Borçlanma Aracı Satışının Tamamlanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 288.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 27.10.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 159.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Şİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 01.02.2023Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 7,98Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 32Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 36,05Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTAMF22319Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 01.11.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 02.11.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 02.11.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 159.000.000İhraç Fiyatı 0,92611Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 01.02.2023Kayıt Tarihi 31.01.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.02.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 159.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Rating A-(tur) 08.08.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalar09.09.2022 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'nın 27.10.2022 tarihli ve 63/1562 sayılı kararı ile onaylanan 288.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 91 gün vadeli 159.000.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 02.11.2022 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 02.11.2022'dir. Bono kuponsuz, iskontolu olup ISIN kodu TRFTAMF22319, itfa tarihi 01.02.2023, basit faiz oranı %32,00 olarak belirlenmiştir. İhraca Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılık etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076318BIST