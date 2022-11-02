***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TAM Finans Faktoring A.Ş. Borçlanma Aracı Satışının Tamamlanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 288.000.000İhraç Tava 27.10.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 58.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 02.03.2023Vade (Gün Sayısı) 120Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 10,85Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 33Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 36,79Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTAMF32318Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 01.11.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 02.11.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 02.11.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 58.000.000İhraç Fiyatı 0,90213Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.03.2023Kayıt Tarihi 01.03.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.03.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 58.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Rating A-(tur) 08.08.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalar09.09.2022 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'nın 27.10.2022 tarihli ve 63/1562 sayılı kararı ile onaylanan 288.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 120 gün vadeli 58.000.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 02.11.2022 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 02.11.2022'dir. Bono kuponsuz, iskontolu olup ISIN kodu TRFTAMF32318, itfa tarihi 02.03.2023, basit faiz oranı %33,00 olarak belirlenmiştir. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılık etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076319BIST