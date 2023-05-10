***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi
10.05.2023 11:51
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )
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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/03/2023
Mevcut Sermaye (TL)
162000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
428000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
-
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 0
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
266000000
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 164,2
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
Sermaye Azaltım Tarihi
Sermaye Tescil Tarihi
09/05/2023
Açıklamalar
1. Şirketimiz esas sermayesi 162.000.000 TL'den 428.000.000.00 TL'ye çıkarılmıştır. Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. maddesi ekli tadil metninde belirtildiği şekilde tadil edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149449
BIST
13:574.497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -39,28
|Açılış
|: 4.544
|
|Önceki Kapanış
|: 4.536
|
4.551
En Düşük
4.486
13:5719,5368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0238
|Açılış
|: 20,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5950
|
19,5569
En Düşük
19,4851
13:5721,3813
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0069
|Açılış
|: 22,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4600
|
21,4460
En Düşük
21,3327
13:571.276,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,55
|Açılış
|: 1.276,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.276,73
|
1.279,40
En Düşük
1.272,29
BIST En Aktif Hisseler13:55
|BRSAN
|137,50
|283.247.634
|% 10,00
|
|EGPRO
|58,85
|40.460.669
|% 10,00
|
|ULAS
|15,42
|9.023.840
|% 9,99
|
|FADE
|8,32
|6.773.753
|% 9,91
|
|ZOREN
|4,49
|190.443.907
|% 9,78
|
|AVHOL
|21,12
|3.608.605
|% -9,97
|
|GRTRK
|20,44
|145.082.320
|% -9,96
|
|TUKAS
|10,95
|139.151.810
|% -9,73
|
|IZINV
|19,91
|7.313.512
|% -8,33
|
|AYEN
|19,05
|35.834.503
|% -7,97
|
|ISCTR
|12,56
|2.634.233.530
|% 3,63
|
|KCHOL
|86,35
|2.102.033.724
|% -0,58
|
|CWENE
|110,60
|1.202.046.175
|% -6,43
|
|SISE
|37,02
|1.193.370.292
|% -1,28
|
|THYAO
|127,40
|1.056.051.766
|% -1,09
|
|ISCTR
|12,56
|2.634.233.530
|% 3,63
|
|EKGYO
|5,51
|375.703.686
|% 0,36
|
|YKBNK
|10,48
|678.108.521
|% 0,87
|
|ZOREN
|4,49
|190.443.907
|% 9,78
|
|KRDMD
|14,12
|563.221.139
|% 0,14
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5311
|19,5354
|% 0,11
|
|Euro
|21,3780
|21,3847
|% -0,02
|
|Sterlin
|24,5677
|24,6909
|% 0,04
|
|Frank
|21,8320
|21,9635
|% 0,03
|
|Riyal
|5,1931
|5,2192
|% 0,09
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.031
|2.032
|-3,09
|
|Altın Gr.
|1.276
|1.276
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|9.274
|9.414
|11,00
|
|Tam
|9.226
|9.461
|9,06
|
|Yarım
|4.565
|4.656
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.276
|2.314
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|25,57
|25,59
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|16,06
|16,08
|-0,00
|
|B. Petrol
|76,58
|76,58
|-0,86
|