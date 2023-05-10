***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi23/03/2023Mevcut Sermaye (TL)162000000Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)428000000Bedelli Artırım Tutarı (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)Bedelli Artırım Oranı (%)% 0Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)266000000Bedelsiz Artırım Oranı (%)% 164,2Sermaye Azaltım Tutarı (TL)Sermaye Azaltım Oranı (%)% 0Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç TarihiRüçhan Hakkı Kullanım Bitiş TarihiSermaye Azaltım TarihiSermaye Tescil Tarihi09/05/2023Açıklamalar1. Şirketimiz esas sermayesi 162.000.000 TL'den 428.000.000.00 TL'ye çıkarılmıştır. Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. maddesi ekli tadil metninde belirtildiği şekilde tadil edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149449BIST