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***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.07.2021 14:21



***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Borçlanma Aracı 276000000 TRY Yurtiçi 28.07.2020 27.07.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Borçlanma Aracı 219000000 TRY Yurtiçi 04.03.2021 04.03.2022 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Borçlanma Aracı 236000000 TRY Yurtiçi 01.07.2021 30.06.2022 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952238


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BIST En Aktif Hisseler15:39
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KATMR 3,19 50.398.460 % 10,00  
EDATA 12,44 24.603.812 % 9,99  
KTSKR 18,21 12.868.410 % 9,96  
TUREX 10,83 38.179.670 % 9,95  
KARYE 10,75 90.497.851 % 9,92  
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15:39 Alış Satış %  
Dolar 8,5592 8,5620 % 0,04  
Euro 10,1010 10,1064 % -0,16  
Sterlin 11,8268 11,8861 % -0,15  
Frank 9,2970 9,3530 % -0,26  
Riyal 2,2740 2,2854 % -0,06  
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15:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.799 1.799 -0,25  
Altın Gr. 495 495 -0,06  
Cumhuriyet 3.279 3.328 -15,00  
Tam 3.267 3.350 -8,59  
Yarım 1.579 1.620 -4,15  
Çeyrek 792 810 -2,07  
Gümüş.Ons 24,72 24,75 0,04  
Gümüş Gr. 6,81 6,81 0,01  
B. Petrol 73,94 73,94 0,42  
Seans Raporu 15:39
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