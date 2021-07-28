***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.07.2021 14:21
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Borçlanma Aracı 276000000 TRY Yurtiçi 28.07.2020 27.07.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Borçlanma Aracı 219000000 TRY Yurtiçi 04.03.2021 04.03.2022 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Borçlanma Aracı 236000000 TRY Yurtiçi 01.07.2021 30.06.2022 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952238
BIST
15:391.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,87
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.355
15:398,5620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0030
|Açılış
|: 8,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5341
15:3910,1064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0158
|Açılış
|: 10,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0801
15:39494,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,16
|Açılış
|: 495,09
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler15:39
|KATMR
|3,19
|50.398.460
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.603.812
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.868.410
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|38.179.670
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|90.497.851
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|74.517.519
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,45
|14.049.304
|% -5,55
|
|METUR
|6,89
|90.498.778
|% -4,70
|
|EUKYO
|6,92
|2.079.773
|% -4,55
|
|ANHYT
|9,34
|58.000.362
|% -4,01
|
|GARAN
|8,21
|503.440.187
|% 0,12
|
|PETKM
|5,63
|424.706.038
|% 0,90
|
|KRDMD
|7,53
|377.913.488
|% 0,53
|
|THYAO
|12,52
|354.587.933
|% -0,24
|
|EREGL
|18,53
|353.159.996
|% 0,27
|
|YKBNK
|2,27
|306.637.484
|% 0,00
|
|PETKM
|5,63
|424.706.038
|% 0,90
|
|KARSN
|4,04
|256.088.780
|% 2,28
|
|GARAN
|8,21
|503.440.187
|% 0,12
|
|DOHOL
|2,54
|145.066.397
|% -0,39
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5592
|8,5620
|% 0,04
|
|Euro
|10,1010
|10,1064
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,8268
|11,8861
|% -0,15
|
|Frank
|9,2970
|9,3530
|% -0,26
|
|Riyal
|2,2740
|2,2854
|% -0,06
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-0,25
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.328
|-15,00
|
|Tam
|3.267
|3.350
|-8,59
|
|Yarım
|1.579
|1.620
|-4,15
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,07
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,75
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,81
|0,01
|
|B. Petrol
|73,94
|73,94
|0,42
|