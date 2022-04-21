***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMete Önol Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 26.04.2019 02123554245 meteonol@tamfinans.com.trÖzge Salman Mali Kontrol ve Raporlama Yönetmen 01.10.2015 02123554233 ozgesen@tamfinans.com.trYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviİSAK ANTİKA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı 0.000001 Bağımsız Üye DeğilHİLMİ GÜVENAL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkan Vekili 0.000001 Bağımsız Üye DeğilSELMİ HALEVA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 0.000001 Bağımsız Üye DeğilKunter Kutluay Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilHÜSEYİN HÜSNÜ OKVURAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilMehmet Murat Çavuşoğlu Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilAHMET HAKAN KARAMANLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 11.07.2019 Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilHAMİ POLAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 03.03.2020 Bağımsız Üye DeğilESRA SOYDAN Yönetim Kurulu Üyesi 02.03.2021 Denetim Komitesi ÜyesiALİ FUAT ERBİL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 07.04.2022 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022744BIST