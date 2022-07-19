***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.07.2022 13:01
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Mete Önol Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 26.04.2019 02123554245 meteonol@tamfinans.com.tr
Özge Salman Mali Kontrol ve Raporlama Yöneticisi 01.10.2015 02123554233 ozgesalman@tamfinans.com.tr
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İSAK ANTİKA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı 0.000001 Bağımsız Üye Değil
HİLMİ GÜVENAL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkan Vekili 0.000001 Bağımsız Üye Değil
SELMİ HALEVA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 0.000001 Bağımsız Üye Değil
HÜSEYİN HÜSNÜ OKVURAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
Mehmet Murat Çavuşoğlu Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
AHMET HAKAN KARAMANLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 11.07.2019 Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
HAMİ POLAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 03.03.2020 Bağımsız Üye Değil
ESRA SOYDAN Yönetim Kurulu Üyesi 02.03.2021 Denetim Komitesi Üyesi
ALİ FUAT ERBİL Yönetim Kurulu Üyesi 07.04.2022 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetim Komitesi Üyesi
SERDAR ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 30.06.2022 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Ahmet Hakan Karamanlı Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı
METE ÖNOL Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli
Sertaç Çıralı Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli
HÜSEYİN ÜNLÜ Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli
HAYATİ ÇELİKCAN Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli
Alp Eray Ankay İç denetim ve İç Kontrol Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli
SEYİT ERTUĞRUL Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli
ERKAL ERDAL BIYIKLIOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli
GÜLÇE OKAN Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046318
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