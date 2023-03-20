***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMete Önol Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 26.04.2019 02123554245 meteonol@tamfinans.com.trYılmaz Can Dikici Mali Kontrol ve Muhasebe Müdürü 05.09.2022 02123554340 yilmazdikici@tamfinans.com.trÖzge Salman Mali Kontrol ve Raporlama Yöneticisi 01.10.2015 02123554233 ozgesalman@tamfinans.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126480BIST