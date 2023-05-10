***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.05.2023 12:28
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 428.000.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 428000000 TRY 100 Yoktur İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Vector Yatırım Holding A.Ş. 427999996 TRY 100
Diğer 4 TRY 0
TOPLAM 428000000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İSAK ANTİKA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı 0.000001 Bağımsız Üye Değil
HİLMİ GÜVENAL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkan Vekili 0.000001 Bağımsız Üye Değil
SELMİ HALEVA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 0.000001 Bağımsız Üye Değil
Mehmet Murat Çavuşoğlu Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
AHMET HAKAN KARAMANLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 11.07.2019 Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
HAMİ POLAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 03.03.2020 Bağımsız Üye Değil
ESRA SOYDAN Yönetim Kurulu Üyesi 02.03.2021 Denetim Komitesi Üyesi
ALİ FUAT ERBİL Yönetim Kurulu Üyesi 07.04.2022 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetim Komitesi Üyesi
SERDAR ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 30.06.2022 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
CANSU KUŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 29.03.2023 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Ahmet Hakan Karamanlı Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı
METE ÖNOL Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli
Sertaç Çıralı Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli
HÜSEYİN ÜNLÜ Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli
HAYATİ ÇELİKCAN Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli
Alp Eray Ankay İç denetim ve İç Kontrol Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli
SEYİT ERTUĞRUL Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli
ERKAL ERDAL BIYIKLIOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli
GÜLÇE OKAN Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149482
BIST