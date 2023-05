***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 428.000.000Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiNama 1 TRY 428000000 TRY 100 Yoktur İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Vector Yatırım Holding A.Ş. 427999996 TRY 100Diğer 4 TRY 0TOPLAM 428000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviİSAK ANTİKA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı 0.000001 Bağımsız Üye DeğilHİLMİ GÜVENAL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkan Vekili 0.000001 Bağımsız Üye DeğilSELMİ HALEVA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 0.000001 Bağımsız Üye DeğilMehmet Murat Çavuşoğlu Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilAHMET HAKAN KARAMANLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 11.07.2019 Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilHAMİ POLAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 03.03.2020 Bağımsız Üye DeğilESRA SOYDAN Yönetim Kurulu Üyesi 02.03.2021 Denetim Komitesi ÜyesiALİ FUAT ERBİL Yönetim Kurulu Üyesi 07.04.2022 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetim Komitesi ÜyesiSERDAR ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 30.06.2022 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilCANSU KUŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 29.03.2023 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAhmet Hakan Karamanlı Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür YardımcısıMETE ÖNOL Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü ProfesyoneliSertaç Çıralı Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü ProfesyoneliHÜSEYİN ÜNLÜ Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü ProfesyoneliHAYATİ ÇELİKCAN Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü ProfesyoneliAlp Eray Ankay İç denetim ve İç Kontrol Başkanı Finans Sektörü ProfesyoneliSEYİT ERTUĞRUL Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü ProfesyoneliERKAL ERDAL BIYIKLIOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü ProfesyoneliGÜLÇE OKAN Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyonelihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149482BIST