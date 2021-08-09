***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi09/08/2021Karar Sayısı21Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIYönetim Kurulumuzun 09.08.2021 tarih ve 21 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan 01.01.2021 – 30.06.2021 dönemine ait Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak hazırlanmış sınırlı denetimden geçmiş finansal tablolarımız ile şirketimizin 01.01.2021 ile 30.06.2021 dönemine ait Faaliyet Raporu ekte sunulmuştur.a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca 30.06.2021 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolarının tarafımızca incelendiğini,b) Tam Finans Faktoring A.Ş.'deki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önceki dönemler ile 01.01.2021 – 30.06.2021 dönemiyle karşılaştırmalı olarak düzenlenen Finansal Tabloların gerçeğe aykırı bir açıklama ve açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Tam Finans Faktoring A.Ş.'deki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 01.01.2021 – 30.06.2021 dönemine ait yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, Tam Finans Faktoring A.Ş.'nin aktiflerini, pasiflerini, finansal durumunu, kar ve zararını 01.01.2021 – 30.06.2021 dönemine ait Faaliyet Raporunun işin gelişimini ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Yönetim/Denetim Kurulu Üyesi Mali İşler GMYHakan KARAMANLI Esra SOYDAN Mete ÖNOLhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956244BIST