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***TAMFA* *YKYAT* *SEKFK* *HLVKS* *VAKVK* *ISFIN* *QNBFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

09.12.2020 17:39


stock exchange TRFTAMF42119 47.200.000 09.12.2020 02.04.2021 11.12.2020
- İş Finansal Kiralama A.Ş. ISFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFN32113 50.000.000 09.12.2020 09.03.2021 11.12.2020
- Şeker Finansal Kiralama A.Ş. SEKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFK32123 55.536.200 09.12.2020 10.03.2021 11.12.2020
- Şeker Finansal Kiralama A.Ş. SEKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFK42114 12.463.800 09.12.2020 28.04.2021 11.12.2020
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR32117 75.200.000 09.12.2020 03.03.2021 11.12.2020
- Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. VAKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDVVRK32132 270.000.000 09.12.2020 25.03.2021 11.12.2020


İlgili Şirketler [HLVKS, YKYAT, TAMFA, ISFIN, SEKFK, QNBFL, VAKVK]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892439


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CASA 126,50 1.608.034 % 10,00  
AKFGY 4,73 26.835.264 % 10,00  
SNPAM 23,12 14.810.936 % 9,99  
TKNSA 14,11 88.835.978 % 9,98  
BERA 18,07 88.085.122 % 9,98  
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Sterlin 10,4441 10,4965 % 0,33  
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Riyal 2,0781 2,0885 % 0,01  
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Altın Ons 1.848 1.848 -22,75  
Altın Gr. 465 465 -5,57  
Cumhuriyet 3.094 3.141 -24,00  
Tam 3.078 3.155 -25,20  
Yarım 1.488 1.526 -12,19  
Çeyrek 746 763 -6,10  
Gümüş.Ons 24,09 24,12 -0,46  
Gümüş Gr. 6,06 6,07 -0,11  
B. Petrol 48,72 48,72 -0,12  
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