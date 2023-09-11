***TARKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***TARKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [TARKM]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarTarkim Bitki Koruma payları, 12/09/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Kimya Petrol Plastik ve BIST Manisa endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 21.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %24 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiTARKIM BITKI KORUMA XUTUM 12/09/2023TARKIM BITKI KORUMA XTUMY 12/09/2023TARKIM BITKI KORUMA XYLDZ 12/09/2023TARKIM BITKI KORUMA XHARZ 12/09/2023TARKIM BITKI KORUMA XUSIN 12/09/2023TARKIM BITKI KORUMA XKMYA 12/09/2023TARKIM BITKI KORUMA XSMNS 12/09/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193720BIST