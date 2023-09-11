***TARKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
11.09.2023 15:06
***TARKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Tarkim Bitki Koruma payları, 12/09/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Kimya Petrol Plastik ve BIST Manisa endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 21.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %24 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
TARKIM BITKI KORUMA XUTUM 12/09/2023
TARKIM BITKI KORUMA XTUMY 12/09/2023
TARKIM BITKI KORUMA XYLDZ 12/09/2023
TARKIM BITKI KORUMA XHARZ 12/09/2023
TARKIM BITKI KORUMA XUSIN 12/09/2023
TARKIM BITKI KORUMA XKMYA 12/09/2023
TARKIM BITKI KORUMA XSMNS 12/09/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193720
BIST