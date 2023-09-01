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***TARKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı

01.09.2023 18:10
***TARKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı


***TARKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Borsa Karar Tarihi
01/09/2023
Payları Halka Arz Edilecek Şirketin Unvanı
Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Halka Arz Edilecek Payların Nominal Tutarı (TL)
5.000.000
Halka Arz Edilecek Payların Sermayeye Oranı (%)
23,8
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
Halka Arz Fiyatı (TL)
107,5
Aracı Kuruluş
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halka Arz Sonrası İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
537.500.000
Açıklamalar

       Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname çerçevesinde, Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz edilecek toplam 5 milyon TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 107,50 TL fiyattan 05-06/09/2023 tarihlerinde Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, TARKM.HE (ikincil piyasada işlem kodu TARKM.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.
Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir.
TARKM.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. İlgili sırada maksimum emir değeri 537.500.000 TL olacaktır. Halka arza ilişkin emirlerin Borsamıza iletilmesine aracılık eden üyelerin, emirleri Borsamız birincil piyasasına iletirken kendi risk tanımlamaları çerçevesinde birden fazla emre bölerek iletmeleri halinde fiyat - zaman önceliğini haiz ilk emir dışındaki diğer emirler mükerrer olarak girilmiş olacağından dağıtıma konu edilmemektedir.
Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun https://www.kap.org.tr/tr/sirketler/DK internet adresinde yayınlanmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190926


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